Суд обрав арешт для водія Hummer, який насмерть збив дівчинку у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва обрав арешт для водія Hummer Кирила Островського, який насмерть збив дівчинку на пішохідному переході у столиці та намагався втекти з місця пригоди, передає кореспондент УНН.
“Суд ухвалив: клопотання слідчого задовільнити, застосувати до підозрюваного Островського запобіжний захід тримання під вартою без визначення суми застави терміном на два місяці”, — йдеться у рішенні суду.
Як зазначається, стороною обвинувачення було надано обґрунтовану та переконливу інформацію щодо існування ризиків неналежного виконання процесуальних обов'язків, які покладаються на підозрюваного у разі обрання йому іншого запобіжного заходу та беручи до уваги тяжкі наслідки скоєного підозрюваним правопорушення.
Нагадаємо, ДТП сталося на бульварі Лесі Українки 24 липня в 22:30. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка.
Слідством встановлено, що водій автомобіля Hummer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофора, скоїв наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході разом з матір’ю. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.
Водієві Hummer повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), а також додатково оголошено про підозру по ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). Прокуратура проситиме заарештувати водія Hummer.