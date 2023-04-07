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Суд не позволил Коломойскому аннулировать кредитные договоры ПриватБанка с НБУ на более 18 млрд гривен

Суд не позволил Коломойскому аннулировать кредитные договоры ПриватБанка с НБУ на более 18 млрд гривен

Киев • УНН

 • 1231828 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Верховный Суд не позволил экс-акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому аннулировать кредитные договоры с Национальным банком на общую сумму 18,3 млрд грн, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Цитата

"Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Национального банка и подтвердил законность пяти кредитных договоров, заключенных между Национальным банком и ПриватБанком в 2008 – 2015 годах и договоров поручительства, которые обеспечивали их выполнение", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, суд кассационной инстанции отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 19 июня 2020 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 3 августа 2022 года, которыми был удовлетворен иск экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского и признаны недействительными эти кредитные договоры и его личное поручительство по предоставленным кредитам. Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

“Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение Верховного Суда. Суд поддержал правовую позицию Национального банка и подтвердил, что кредитование ПриватБанка происходило Национальным банком с соблюдением требований закона”, – прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Напомним, что в течение 2008 – 2015 годов Национальный банк по оспариваемым договорам предоставил ПриватБанку кредиты для поддержания ликвидности на общую сумму 18,3 млрд грн. В 2016 году Игорь Коломойский, который в то время был совладельцем ПриватБанка, заключил с Национальным банком договоры поручительства, по которым он лично гарантировал возврат банком полученных кредитов. В мае 2019 года Игорь Коломойский подал иск в Хозяйственный суд города Киева о признании недействительными этих кредитных договоров, а также договоров поручительства. 

В июне 2020 года суд первой инстанции удовлетворил иск бывшего акционера. Это решение подтвердил и суд апелляционной инстанции. Не согласившись с вынесенным решением, Национальный банк обжаловал его в Верховном Суде, который поддержал правовую позицию Национального банка. В апреле 2020 года государственный ПриватБанк полностью вернул Национальному банку полученные кредиты.

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