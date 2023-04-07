Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори ПриватБанку з НБУ на понад 18 млрд гривень

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"Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Національного банку та підтвердив законність п’яти кредитних договорів, укладених між Національним банком та ПриватБанком у 2008 – 2015 роках та договорів поруки, що забезпечували їх виконання", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, суд касаційної інстанції скасував рішення Господарського суду міста Києва від 19 червня 2020 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 3 серпня 2022 року, якими було задоволено позов ексакціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського та визнано недійсними ці кредитні договори та його особиста порука за наданими кредитами. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

“Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного Суду. Суд підтримав правову позицію Національного банку та підтвердив, що кредитування ПриватБанку відбувалося Національним банком з дотриманням вимог закону”, – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нагадаємо, що протягом 2008 – 2015 років Національний банк за оспорюваними договорами надав ПриватБанку кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн. У 2016 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, уклав з Національним банком договори поруки, за якими він особисто гарантував повернення банком отриманих кредитів. У травні 2019 року Ігор Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки.

У червні 2020 року суд першої інстанції задовольнив позов колишнього акціонера. Це рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. Не погодившись з винесеним рішенням, Національний банк оскаржив його у Верховному Суді, який підтримав правову позицію Національного банку. У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримані кредити.