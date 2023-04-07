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Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори ПриватБанку з НБУ на понад 18 млрд гривень

Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори ПриватБанку з НБУ на понад 18 млрд гривень

Київ • УНН

 • 1231830 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Верховний Суд не дозволив ексакціонеру ПриватБанку Ігорю Коломойському анулювати кредитні договори з Національним банком на загальну суму 18,3 млрд грн, передає УНН із посиланням на НБУ.

Цитата

"Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Національного банку та підтвердив законність п’яти кредитних договорів, укладених між Національним банком та ПриватБанком у 2008 – 2015 роках та договорів поруки, що забезпечували їх виконання", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, суд касаційної інстанції скасував рішення Господарського суду міста Києва від 19 червня 2020 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 3 серпня 2022 року, якими було задоволено позов ексакціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського та визнано недійсними ці кредитні договори та його особиста порука за наданими кредитами. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

“Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного Суду. Суд підтримав правову позицію Національного банку та підтвердив, що кредитування ПриватБанку відбувалося Національним банком з дотриманням вимог закону”, – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нагадаємо, що протягом 2008 – 2015 років Національний банк за оспорюваними договорами надав ПриватБанку кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн. У 2016 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, уклав з Національним банком договори поруки, за якими він особисто гарантував повернення банком отриманих кредитів. У травні 2019 року Ігор Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки. 

У червні 2020 року суд першої інстанції задовольнив позов колишнього акціонера. Це рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. Не погодившись з винесеним рішенням, Національний банк оскаржив його у Верховному Суді, який підтримав правову позицію Національного банку. У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримані кредити.

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