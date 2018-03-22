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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17032 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 21980 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 67517 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76309 просмотра

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Суд над подозреваемыми в деле MH17 пройдет в Гааге

Суд над подозреваемыми в деле MH17 пройдет в Гааге

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Судебный процесс над подозреваемыми в катастрофе Boeing авиакомпании Malaysian Airlines рейса MH17, который разбился на Донбассе, будет проходить в окружном суде Гааги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства Королевства Нидерланды.

"Любой процесс MH17 будет проходить в окружном суде Гааги и в нем смогут участвовать родственники жертв авиакатастрофы независимо от их национальности", - указано в сообщении.

Во время суда будет рассмотрен причастность к катастрофе всех подозреваемых. О ком именно идет речь, в сообщении не указано.

"Также реализуется двусторонний договор, заключенный с Украиной о международно-правовое сотрудничество относительно MH17. Таким образом, все родственники пострадавших получают одинаковые права в судебном процессе", - сообщили в пресс-службе правительства королевства.

Как сообщал УНН, диспетчер, который сообщил о перехвате самолета MH17, оказался судимым испанским мошенником.

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