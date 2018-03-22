Суд над подозреваемыми в деле MH17 пройдет в Гааге
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Судебный процесс над подозреваемыми в катастрофе Boeing авиакомпании Malaysian Airlines рейса MH17, который разбился на Донбассе, будет проходить в окружном суде Гааги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства Королевства Нидерланды.
"Любой процесс MH17 будет проходить в окружном суде Гааги и в нем смогут участвовать родственники жертв авиакатастрофы независимо от их национальности", - указано в сообщении.
Во время суда будет рассмотрен причастность к катастрофе всех подозреваемых. О ком именно идет речь, в сообщении не указано.
"Также реализуется двусторонний договор, заключенный с Украиной о международно-правовое сотрудничество относительно MH17. Таким образом, все родственники пострадавших получают одинаковые права в судебном процессе", - сообщили в пресс-службе правительства королевства.
Как сообщал УНН, диспетчер, который сообщил о перехвате самолета MH17, оказался судимым испанским мошенником.