Суд над підозрюваними у справі MH17 пройде у Гаазі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Судовий процес над підозрюваними в катастрофі Boeing авіакомпанії Malaysian Airlines рейсу MH17, який розбився на Донбасі, буде проходити в окружному суді Гааги. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт уряду Королівства Нідерланди.
“Будь-який процес MH17 буде проходити в окружному суді Гааги і в ньому зможуть брати участь родичі жертв авіакатастрофи незалежно від їх національності”, — вказано в повідомленні.
Під час суду буде розглянуто причетність до катастрофи всіх підозрюваних. Про кого саме йде мова, в повідомленні не вказано.
“Також реалізується двосторонній договір, укладений з Україною про міжнародно-правове співробітництво стосовно MH17. Таким чином, всі родичі постраждалих отримують однакові права в судовому процесі”, — повідомили у прес-службі уряду королівства.
Як повідомляв УНН, диспетчер, який повідомив про перехоплення літака MH17, виявився судимим іспанським шахраєм.