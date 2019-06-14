Суд Лозанны вынесет беспрецедентное решение по делу "Динамо против Лэнса" - прогноз

"Если говорить о моем личном субъективном мнении, то проблема заключается в следующем. "Динамо" заключает с футболистами два контракта, хотя так, кстати, делает не только этот клуб. Но не в этом дело. С одного из контрактов, где зарплаты указаны в размере нескольких десятков тысяч гривен, налоги платятся. С другого - где суммы значительно больше, реальные - нет. Думаю, что Лэнс подал в ФИФА последний контракт, и с ним пойдет в суд. "Динамо" же будет показывать отчисления с зарплат в размере нескольких тысяч гривен.

Мне трудно прогнозировать решение суда, но оно точно будет беспрецедентным", - сказал он.

В решении ФИФА по делу экс-динамовца Лэнса зафиксирована неуплата налогов с зарплаты в размере более 3 млн грн. Футболист требовал от клуба уплатить эти деньги.

"ФИФА - это серьезная организация, и даже сомнения нет в том, что они своими решениями не разбрасываются. Очевидно, они изучили предварительно все документы, они имеют в своем арсенале опытных юристов", - прокомментировал Лащук.

Позиция самого столичного ФК в части неуплаты налогов не понятна, говорит эксперт.

"О "Динамо" писали украинские СМИ, и не раз, что они уклоняются от уплаты налогов. Это большая проблема, и поэтому мы так бедно живем. Если бы с тех реальных контрактов уплачивались налоги - мы бы жили иначе. И футболисты наши, кстати, стоили бы в разы дороже. Поэтому они в определенной степени заложники ситуации.

В целом, мне обидно... "Динамо" должно понять эту ситуацию. Это же клуб, представляющий нашу Украину. Это не клуб-пятилетка, который создали под выборы. Он - исторический, за него болела вся Украина. Но, к сожалению, с налогами у них что-то не складывается", - резюмировал эксперт.

Напомним, ФИФА постановило решение в пользу Лэнса об обязанности "Динамо" выплатить ему задолженность по заработной плате в почти 8 млн грн.

В вопросе с налогами (по заработной плате Лэнса) ФИФА пришло к выводу, что их уплаты от клуба должна требовать украинская ГФС, которая почему-то этого не делает.

Не соглашаясь выполнить решение ФИФА выплатить Лэнсу долги, "Динамо" обратилось в Лозанну.