Суд Лозанни винесе безпрецедентне рішення у справі "Динамо проти Ленса" - прогноз

“Якщо говорити про мою особисту суб’єктивну думку, то проблема полягає у наступному. "Динамо“ заключає із футболістами два контракти, хоча так, до речі, робить не тільки цей клуб. Але не в тому річ. З одного з контрактів, де зарплати вказані у розмірі кількох десятків тисяч гривень, податки платяться. З іншого — де суми значно більші, реальні — ні. Думаю, що Ленс подав до ФІФА останній контракт, і з ним піде до суду. "Динамо" ж буде показувати відрахування з зарплат у розмірі кількох тисяч гривень.

Мені важко прогнозувати рішення суду, але воно точно буде безпрецедентним”, — сказав він.

У рішенні ФІФА у справі екс-динамівця Ленса зафіксована несплата податків з його зарплати обсягом понад 3 млн грн. Футболіст вимагав від клубу сплатити ці гроші.

“ФІФА — це серйозна організація, і навіть сумніву немає у тому, що вони своїми рішеннями не розкидаються. Вочевидь, вони вивчили попередньо всі документи, вони мають у своєму арсеналі досвідчених юристів”, — прокоментував Лащук.

Позиція самого столичного ФК в частині несплати податків не зрозуміла, каже експерт.

“Про "Динамо“ писали українські ЗМІ, і не раз, що вони ухиляються від сплати податків. Це велика проблема, і тому ми так бідно живемо. Якби з тих реальних контрактів сплачувалися податки — ми б жили інакше. І футболісти наші, до речі, коштували б в рази дорожче. Тому вони теж, певною мірою, заручники ситуації.

А загалом, мені прикро... "Динамо“ має зрозуміти цю ситуацію. Це ж клуб, який представляє нашу Україну. Це не клуб-п’ятирічка, який створили під вибори. Він — історичний, за нього вболівала вся Україна. Але, на жаль, з податками у них щось не складається”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, ФІФА постановило рішення на користь Ленса про обов’язок “Динамо” сплатити йому заборгованість за заробітною платою у майже 8 млн грн.

У питанні з податками (із заробітної плати Ленса) ФІФА прийшло до висновку, що їх сплати від клубу має вимагати українська ДФС, яка, чомусь, цього не робить.

Не погоджуючись виконати рішення ФІФА виплатити Ленсу борги, “Динамо” звернулося в Лозанну.