Суд фактически легализовал рейдерский захват музея в Пирогово - Минкульт

Северный апелляционный хозяйственный суд отменил приказ Минюста об отмене незаконной регистрации на подставных лиц государственного имущества Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. Об этом заявили в Министерстве культуры и информационной политики, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что осенью 2020 года группой неустановленных лиц была совершена попытка рейдерского захвата недвижимого имущества нежилых зданий (площадью более 2500 кв. м) и земельного участка (общей площадью более 17800 кв. м), которые музей в Пирогово на законных основаниях использует с 1970-х годов (более 50 лет), путем регистрации соответствующего имущества на подставных лиц.

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В связи с этим музей обратился за защитой в Офис антирейдерства Министерства юстиции Украины. Офис рассмотрел жалобу и приказом №3056/5 от 20.07.2022 года отменил незаконную регистрацию на подставных лиц государственного имущества.

Также возбуждено уголовное дело под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины.

Однако мошенники решили легализовать рейдерский захват через судебное решение. Хозяйственный суд города Киева своим решением от 26.02.2024 года по делу 910/15965/23 полностью отказал в удовлетворении иска и оставил в силе указанный приказ Офиса антирейдерства Министерства юстиции.

А впрочем, 07.08.2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел дело 910/15965/23 и вынес постановление, которым отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 26.02.2024 года по делу 910/15965/23, и принял новое - удовлетворить иск и отменить приказ Министерства юстиции Украины №3056/5 от 20.07.2022 года.

Своими действиями Северный апелляционный хозяйственный суд фактически легализовал рейдерский захват части территории и помещений Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово) - отмечают в Минкульте.

В ведомстве подчеркивают, что музей в Пирогово при поддержке МКИП будет отстаивать интересы государства и обращаться в Верховный суд по этому вопросу.

Также МКИП призывает неравнодушных граждан поддержать музей и придать огласке эту проблему.

Напомним

Суд отменил решение Министерства культуры от 2007 года о уменьшении охранных зон вокруг музея народной архитектуры и быта в Пирогово, поддержав Офис Генерального прокуратура в обеспечении надлежащей охраны территории музея.