Суд разрешил заочное расследование по российскому депутату Затулину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева разрешил провести заочное расследование в отношении первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ, директор Института стран СНГ Константина Затулина. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.
"Постановлением следователя судьи Печерского районного суда г.Киева от 01.12.2017 удовлетворено ходатайство прокурора и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования. После проведения необходимых следственных и других процессуальных действий обвинительный акт в отношении К.Затулина будет передан в суд для проведения специального судебного производства (заочное осуждение)", - сказано в сообщении.
ГПУ подозревает К.Затулина в совершении в феврале-марта 2014 года уголовных правонарушений, связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны (ч.5 ст.27, ч.3 ст.110; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 УК Украины).
Российского чиновника 12 сентября было объявлено в государственный розыск. Следственный судья 26 сентября дал разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также отмечается, что решению следственного судьи от 30 сентября 2016 года было получено разрешение на заочное расследование в отношении другого подозреваемого в этом же производстве - советника Президента Российской Федерации С.Глазьева.
Как сообщал УНН, в августе ГПУ составила сообщение о подозрении В.Жириновскому в финансировании "ЛНР/ДНР".