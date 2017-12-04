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Суд дозволив заочне розслідування щодо російського депутата Затуліна

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва дозволив провести заочне розслідування стосовно першого заступника голови комітету Держдуми РФ, директора Інституту держав СНД Костянтина Затуліна. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.

"Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 01.12.2017 задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування. Після проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій обвинувальний акт стосовно К.Затуліна буде переданий до суду для проведення спеціального судового провадження (заочне засудження)", - сказано в повідомленні.

ГПУ підозрює К.Затуліна у скоєнні  в лютому-березні 2014 року кримінальних правопорушень, пов’язаних із посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України, плануванням, підготовкою, розв’язуванням та веденням агресивної війни (ч.5 ст.27, ч.3 ст.110; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 КК України).

Російського високопосадовця 12 вересня було оголошено в державний розшук. Слідчий суддя 26 вересня надав дозвіл на його затримання та доставку в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також зазначається, що рішенням слідчого судді від 30 вересня 2016 року було отримано дозвіл на заочне розслідування стосовно іншого підозрюваного в цьому ж провадженні – радника президента Російської Федерації С.Глазьєва.

Як повідомляв УНН, у серпні ГПУ склала повідомлення про підозру В.Жириновському в фінансуванні "ЛНР/ДНР".

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