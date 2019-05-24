Суд дал 3,5 года тюрьмы несовершеннолетнему, который зарезал школьника

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Мукачевский горрайонный суд вынес приговор несовершеннолетнему жителю села Нижняя Апша, обвиняемого в убийстве 15-летнего школьника. Ему назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.

Так, 24 мая Мукачевский горрайонный суд вынес приговор несовершеннолетнему жителю села Нижняя Апша Тячевского района, обвиняемого в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины), и признал его виновным в умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения (ч.1 ст.116 УК Украины).

"Согласно приговору суда, юноше назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, суд также постановил взыскать 1,5 млн грн морального ущерба в пользу потерпевших (по 750 тыс. грн в пользу отца и матери умершего парня)", - говорится в сообщении.

В то же время, прокуратура не согласилась с приговором суда и намерена его обжаловать.

"В судебном заседании прокурором предоставлены неопровержимые доказательства вины обвиняемого в убийстве школьника. Кроме того, прокурор просил суд учесть все представленные доказательства, признать обвиняемого виновным в умышленном убийстве и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.

Среди других доказательств в судебном заседании исследовано заключение эксперта по результатам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной во Львове. В прокуратуре отметили: в заключении четко указано, что "при инкриминируемых ему действий, обвиняемый не страдал острым психическим или хроническим заболеванием, слабоумием, мог осознавать и осознавал значение своих действий и управлять ими".

Также в заключении эксперта указано, что "на момент совершения преступления, обвиняемый в состоянии психологического аффекта не был".

"Следовательно, прокуратура области обжалует приговор суда в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и из-за мягкости назначенного наказания, после получения полного текста, провозглашенного сегодня в суде приговора суда", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в марте прошлого года в с. Нижняя Апша Тячевского района во время ссоры 14-летний парень нанес смертельные удары ножом своему 15-летнему знакомому.

Суд дал разрешение на направление подозреваемого в убийстве подростка в психиатрическую больницу для проведения стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

В августе прошлого года в суд направили обвинительный акт в отношении подозреваемого.

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