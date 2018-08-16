Вбивство підлітка на Закарпатті: до суду скерували обвинувальний акт щодо підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно юнака, якого підозрюють у вбивстві 15-річного школяра у с. Нижня Апша на Закарпатті. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури, передає УНН.
"Прокуратурою Закарпатської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо резонансного вбивства 15-річного школяра в с. Нижня Апша Тячівського району", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування встановило, що 14 березня 2018 року неповнолітній підозрюваний в ході сварки з товаришем завдав останньому множинні колото-різані рани. Від отриманих травм школяр загинув на місці.
Нині підозрюваний утримується під вартою. Його дії кваліфікували за ч.1 ст.115 КК України - це умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. За вчинення злочину юнаку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, суд надав дозвіл на направлення підозрюваного у вбивстві підлітка до психіатричної лікарні для проведення стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.
Як повідомляв УНН, у с. Нижня Апша Тячівського району під час сварки 14-річний хлопець завдав смертельні удари ножем своєму 15-річному знайомому.