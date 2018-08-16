Убийство подростка на Закарпатье: в суд направили обвинительный акт в отношении подозреваемого

"Прокуратурой Закарпатской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по резонансному убийству 15-летнего школьника в с. Нижняя Апша Тячевского района", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что 14 марта 2018 года несовершеннолетний подозреваемый в ходе ссоры с товарищем нанес последнему множественные колото-резаные раны. От полученных травм школьник погиб на месте.

Сейчас подозреваемый содержится под стражей. Его действия квалифицировали по ч.1 ст.115 УК Украины - это умышленное противоправное причинение смерти другому человеку. За совершение преступления юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, суд дал разрешение на направление подозреваемого в убийстве подростка в психиатрическую больницу для проведения стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Как сообщал УНН, в с. Нижняя Апша Тячевского района во время ссоры 14-летний парень нанес смертельные удары ножом своему 15-летнему знакомому.