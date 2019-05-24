Суд дав 3,5 роки тюрми неповнолітньому, який зарізав школяра

Так, 24 травня Мукачівський міськрайонний суд виніс вирок неповнолітньому мешканцю села Нижня Апша Тячівського району, обвинуваченого в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України), і визнав його винним в умисному вбивстві, вчиненому в стані сильного душевного хвилювання (ч.1 ст.116 КК України).

"Відповідно до вироку суду, юнаку призначено покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі. Крім того, суд також постановив стягнути 1,5 млн грн моральної шкоди на користь потерпілих (по 750 тис. грн на користь батька та матері померлого хлопця)", - йдеться в повідомленні.

Водночас, прокуратура не погодилася з вироком суду і має намір його оскаржити.

"У судовому засіданні прокурором надані беззаперечні докази вини обвинуваченого у вбивстві школяра. Крім того, прокурор просив суд врахувати всі надані докази, визнати обвинуваченого винним в умисному вбивстві та призначити покарання у вигляді 15 років позбавлення волі", - зазначили у відомстві.

Серед інших доказів у судовому засіданні досліджено висновок експерта за результатами комплексної судової психолого-психіатричної експертизи, проведеної у Львові. У прокуратурі вказали: у висновку чітко вказано, що "під час інкримінованих йому дій, обвинувачений не страждав на гостре психічне чи хронічне захворювання, недоумство, міг усвідомлювати і усвідомлював значення своїх дій та керувати ними".

Також у висновку експерта вказано, що "на момент скоєння злочину, обвинувачений у стані психологічного афекту не перебував".

"Відтак, прокуратура області оскаржуватиме вирок суду у зв’язку із невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи та через м’якість призначеного покарання, після отримання повного тексту, проголошеного сьогодні в суді вироку суду", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у березні минулого року у с. Нижня Апша Тячівського району під час сварки 14-річний хлопець завдав смертельні удари ножем своєму 15-річному знайомому.

Суд надав дозвіл на направлення підозрюваного у вбивстві підлітка до психіатричної лікарні для проведення стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.

У серпні минулого року до суду скерували обвинувальний акт щодо підозрюваного.