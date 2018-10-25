Суд арестовал заместителя председателя "Ощадбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 7 млн грн залога для замглавы ПАО "Ощадбанк" Ирины Земцовой. Эту информацию подтвердил УНН прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.
"Эта информация подтверждается", - сказал прокурор, отвечая на вопрос УНН о том, был ли избран арест с возможностью внесения 7 млн грн залога для замглавы "Ощадбанка" Ирины Земцовой.
Также он добавил, что САП просила арест и как альтернативу залог в сумме 50 млн грн.
Напомним, в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".
Позже стало известно, что к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.