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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 43144 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56703 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60186 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102761 просмотра

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Суд арестовал Рубана без права внесения залога

Суд арестовал Рубана без права внесения залога

Киев  •  УНН

 • 11978 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, передает корреспондент УНН.

Суд принял решение применить в отношении В.Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на два месяца.

Напомним, 8 марта Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что под видом переселенца Владимир Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, которое было спрятано в мебели.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко приказал главе СБУ взять под личный контроль расследование дела В.Рубана.

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