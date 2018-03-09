Суд арестовал Рубана без права внесения залога
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, передает корреспондент УНН.
Суд принял решение применить в отношении В.Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на два месяца.
Напомним, 8 марта Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что под видом переселенца Владимир Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, которое было спрятано в мебели.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко приказал главе СБУ взять под личный контроль расследование дела В.Рубана.