Суд арештував Рубана без права внесення застави
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівнику Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимиру Рубану, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї, передає кореспондент УНН.
Суд ухвалив рішення застосувати стосовно В.Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави терміном на два місяці.
Нагадаємо, 8 березня Володимира Рубана затримали у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука у своєму Facebook зазначив, що під виглядом переселенця Володимир Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко наказав голові СБУ взяти під особистий контроль розслідування справи Рубана.