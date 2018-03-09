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Суд арештував Рубана без права внесення застави

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівнику Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимиру Рубану, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї, передає кореспондент УНН.

Суд ухвалив рішення застосувати стосовно В.Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави терміном на два місяці.

Нагадаємо, 8 березня Володимира Рубана затримали у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука у своєму Facebook зазначив, що під виглядом переселенця Володимир Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко наказав голові СБУ взяти під особистий контроль розслідування справи Рубана.

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