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Суд арестовал ресторан на воде В.Януковича в Межигорье

Киев • УНН

 • 12200 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева наложил арест на ресторан на воде в форме корабля в Межигорье, принадлежавший экс-президенту Украины Виктору Януковичу, передает УНН со ссылкой на решение суда от 27 января 2017 года.

Суд арестовал ресторан на воде В.Януковича в Межигорье

По решению суда, арестован плавресторан в форме корабля, принадлежащий ООО "Танталит".

Также суд наложил арест на все имущество, которое есть на этом судне.

Напомним, Департамент специальных расследований Генпрокуратуры, в том числе, сообщил о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и по организации завладения лесными угодьями Сухолучье, а также "Межигорье".

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что имущество, а именно средства и недвижимость, так называемой "семьи" экс-президента Виктора Януковича находится под арестом.

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