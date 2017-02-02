Суд арестовал ресторан на воде В.Януковича в Межигорье
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева наложил арест на ресторан на воде в форме корабля в Межигорье, принадлежавший экс-президенту Украины Виктору Януковичу, передает УНН со ссылкой на решение суда от 27 января 2017 года.
По решению суда, арестован плавресторан в форме корабля, принадлежащий ООО "Танталит".
Также суд наложил арест на все имущество, которое есть на этом судне.
Напомним, Департамент специальных расследований Генпрокуратуры, в том числе, сообщил о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и по организации завладения лесными угодьями Сухолучье, а также "Межигорье".
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что имущество, а именно средства и недвижимость, так называемой "семьи" экс-президента Виктора Януковича находится под арестом.