Суд арештував ресторан на воді В.Януковича у Межигір’ї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва наклав арешт на ресторан на воді у формі корабля у Межигір’ї, що належав екс-президенту України Віктору Януковичу, передає УНН з посиланням на рішення суду від 27 січня 2017 року.
За рішенням суду, арештовано плавресторан у формі корабля, який належить ТОВ “Танталіт”.
Також суд наклав арешт на все майно, яке є на цьому судні.
Нагадаємо, Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури, в тому числі, повідомив про підозру екс-президенту Віктору Януковичу і щодо організації заволодіння лісовими угіддями Сухолуччя, а також “Межигір’я”.
Як повдомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що майно, а саме кошти і нерухомість, так званої “сім’ї” екс-президента Віктора Януковича перебуває під арештом.