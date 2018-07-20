Суд арестовал мэра Сколе за взяточничество

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38212 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101984 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124029 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131581 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168898 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153266 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141029 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130449 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181170 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Суд арестовал мэра Сколе за взяточничество

Суд арестовал мэра Сколе за взяточничество

Киев  •  УНН

 • 8938 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 июля. УНН. Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения для мэра Сколе Владимира Москаля, которого накануне задержали на очередной неправомерной выгоде, в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.

"Суд назначил мэру Сколе меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 140 960 грн", - отметили в ведомстве.

Напомним, 42-летний мужчина требовал от лица переоформить на свою мать гаражное помещение ориентировочной стоимостью 70 тыс. грн (в эту сумму, в частности, включены 8700 грн нотариальных услуг). Отметим, что новое преступление мужчина совершил на этапе апелляционного обжалования приговора Стрыйского горрайонного суда, который за полученную чиновником неправомерную выгоду назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Указанное лицо 18 июля было задержано на Сколевском кладбище.

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