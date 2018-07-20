Суд арестовал мэра Сколе за взяточничество

"Суд назначил мэру Сколе меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 140 960 грн", - отметили в ведомстве.

Напомним, 42-летний мужчина требовал от лица переоформить на свою мать гаражное помещение ориентировочной стоимостью 70 тыс. грн (в эту сумму, в частности, включены 8700 грн нотариальных услуг). Отметим, что новое преступление мужчина совершил на этапе апелляционного обжалования приговора Стрыйского горрайонного суда, который за полученную чиновником неправомерную выгоду назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Указанное лицо 18 июля было задержано на Сколевском кладбище.