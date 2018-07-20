Суд арештував мера Сколе за хабарництво

"Суд призначив міському голові Сколе запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 140 960 грн", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 42-річний чоловік вимагав від особи переоформити на свою матір гаражне приміщення орієнтовною вартістю 70 тис. грн (у цю суму, зокрема, включено 8700 грн нотаріальних послуг). Зазначимо, що новий злочин чоловік вчинив на етапі апеляційного оскарження вироку Стрийського міськрайонного суду, який за отриману посадовцем неправомірну вигоду призначив йому покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі.

Вказану особу 18 липня затримано на Сколівському кладовищі.