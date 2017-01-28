Суд Англии в апреле вынесет решение по "долгу Януковича" - А.Данилюк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Высокий суд Англии в апреле вынесет свое решение по долгу в 3 млрд долларов перед Российской Федерацией. Об этом в эфире телеканала "Общественное ТВ" заявил министр финансов Александр Данилюк, передает УНН.
"Были слушания, на которых были заслушаны обе стороны. Сейчас судье нужно принять решение оформить его документально. Думаю, через 3 месяца будет известно о решении, может, уже в апреле", - отметил А.Данилюк.
Также он отметил, что по его мнению, представители украинской стороны аргументировано доказали свою позицию.
Напомним, в феврале 2016 года компания TheLawDebentureTrustCorporationPLC, которая является доверительным управляющим кредитора, подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу.
Впоследствии Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска компании TheLawDebentureTrustCorporationPLC, которая является доверительным управляющим в соответствии с документом, который предусматривал предоставление РФ Украине заимствований в размере 3 млрд долл. по договоренностям, достигнутым правительством экс-президента Виктора Януковича в декабря 2013 года с РФ.
Сообщается, что Москва намерена взыскать, кроме номинальной стоимости облигаций, невыплаченные проценты объемом 75 млн долл., а также судебные расходы.
В течение 2016-го стороны утверждали о попытках досудебного урегулирования, но никакого прогресса достигнуто не было.
Россия 17 февраля подала судебный иск против Украины в Высокий суд Лондона с целью взыскания задолженности по облигациям Украины общим объемом 3,075 миллиарда долларов.
Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия.