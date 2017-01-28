Суд Англії у квітні винесе рішення щодо "боргу Януковича" – О.Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Високий суд Англії у квітні винесе своє рішення щодо боргу на 3 млрд доларів перед Російською Федерацією. Про це в ефірі телеканалу "Громадське ТБ" заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає УНН.
"Були слухання, на яких були заслухані обидві сторони. Зараз судді потрібно прийняти рішення оформити його документально. Думаю, через 3 місяці буде відомо про рішення, може, вже у квітні", - зазначив О. Данилюк.
Також він зазначив, що на його думку, представники української сторони аргументовано довели свою позицію.
Нагадаємо, у лютому 2016 року компанія TheLawDebentureTrustCorporationPLC, яка є довірчим управителем кредитора, подала позов проти України до Високого суду Англії та Уельсу щодо боргу.
Згодом Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову TheLawDebentureTrustCorporationPLC, що є довірчим управителем згідно із документом, який передбачав надання РФ Україні запозичень у розмірі 3 млрд дол. за домовленостями, досягнутими урядом екс-Президента Віктора Януковича у грудні 2013 року з РФ.
Повідомляється, що Москва має намір стягнути, крім номінальної вартості облігацій, невиплачені відсотки обсягом 75 млн дол., а також судові витрати.
Протягом 2016-го сторони стверджували про спроби досудового урегулювання, але жодного прогресу досягнуто не було.
Росія 17 лютого подала судовий позов проти України до Високого суду Лондона з метою стягнення заборгованості за облігаціями України загальним обсягом 3,075 мільярда доларів.
Уряд України у 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів із погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.