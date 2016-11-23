Студентов-иностранцев признали виновными в изнасиловании Франковской школьницы
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня в Ивано-Франковском городском суде состоялось рассмотрение дела, согласно которого двух студентов из Иордании обвиняли в изнасиловании Франковской школьницы. Об этом сообщает корреспондент УНН .
После рассмотрения дела судом было принято решение о лишении свободы обвиняемых на срок 10 лет.
Напомним, что студентам из Иордании инкриминировали уголовные преступления , предусмотренные ч.1 ст.155 (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости) и ч.4 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.