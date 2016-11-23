Студентов-иностранцев признали виновными в изнасиловании Франковской школьницы

После рассмотрения дела судом было принято решение о лишении свободы обвиняемых на срок 10 лет.

Напомним, что студентам из Иордании инкриминировали уголовные преступления , предусмотренные ч.1 ст.155 (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости) и ч.4 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.