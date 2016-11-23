Студентів-іноземців визнали винними у зґвалтуванні франківської школярки

Прокуратурою Івано-Франківської області підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 (Згвалтування) КК України щодо двох громадян Йорданії.

Як повідомив заступник прокурора області Руслан Вахітов, обидвох іноземців визнано винними у вказаному злочині та засуджено до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що студентам з Йорданії інкримінували кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.155 (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості) та ч.4 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.