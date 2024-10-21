Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" Филиппа Бойенс заявила о разработке еще одного фильма франшизы, кроме "Охоты на Голлума", который выйдет в 2026 году. Но новую ленту еще предстоит подтвердить. Об этом Бойенс рассказала изданию Empire, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в мае этого года Warner Bros объявили, что в 2026-м состоится премьера нового фильма во вселенной "Властелина колец" - "Охота на Голлума", действие которого разворачивается незадолго до событий "Братства кольца".

Сценаристка фильма Филиппа Бойенс рассказала, что в разработке находится еще один фильм вселенной, который будет отдельный от "Охоты на Голлума", а не вторая его часть, как об этом ранее писали в СМИ.

"Я могу вам точно сказать, что это не две части "Охоты на Голлума". Это было настоящее недоразумение, которое произошло из-за того, что мы начали разрабатывать концепцию двух разных фильмов. Первый - "Охота на Голлума", второй еще предстоит подтвердить", - сказала Бойенс.

Напомним

В 2026 году Warner Bros. выпустит первый фильм из нового цикла "Властелина колец", в центре которого будет персонаж Голум. Предварительное название фильма "Властелин колец: Охота на Голума".