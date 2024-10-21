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Сценаристка "Володаря перснів" розповіла про створення ще одного фільму франшизи

Київ • УНН

 • 115356 перегляди

Філіппа Боєнс заявила, що крім "Полювання на Ґоллума" у розробці ще один фільм франшизи. Новий проект не є продовженням "Полювання на Ґоллума" і ще має бути підтверджений.

Сценаристка "Володаря перснів" розповіла про створення ще одного фільму франшизи

Сценаристка "Володаря перснів" Філіппа Боєнс заявила про розробку ще одного фільму франшизи, окрім "Полювання на Ґоллума", який вийде в 2026 році. Але нову стрічку ще належить підтвердити. Про це Боєнс розповіла виданню Empire, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, в травні цього року Warner Bros оголосили, що в 2026-му відбудеться премʼєра нового фільму у всесвіті "Володаря перснів" - "Полювання на Ґоллума", дія якого розгортається незадовго до подій "Братства персня".

Сценаристка фільму Філіппа Боєнс розповіла, що у розробці перебуває ще один фільм всесвіту, який буде окремий від "Полювання на Ґоллума", а не друга його частина, як про це раніше писали в ЗМІ.

"Я можу вам точно сказати, що це не дві частини "Полювання на Ґоллума". Це було справжнє непорозуміння, яке сталося через те, що ми почали розробляти концепцію двох різних фільмів. Перший - "Полювання на Ґоллума", другий ще належить підтвердити", - сказала Боєнс.

Нагадаємо

У 2026 році Warner Bros. випустить перший фільм з нового циклу "Володаря перснів", у центрі якого буде персонаж Ґолум. Попередня назва фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума".

Павло Башинський

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