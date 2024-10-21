Сценаристка "Володаря перснів" розповіла про створення ще одного фільму франшизи
Київ • УНН
Філіппа Боєнс заявила, що крім "Полювання на Ґоллума" у розробці ще один фільм франшизи. Новий проект не є продовженням "Полювання на Ґоллума" і ще має бути підтверджений.
Сценаристка "Володаря перснів" Філіппа Боєнс заявила про розробку ще одного фільму франшизи, окрім "Полювання на Ґоллума", який вийде в 2026 році. Але нову стрічку ще належить підтвердити. Про це Боєнс розповіла виданню Empire, передає УНН.
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Як пише видання, в травні цього року Warner Bros оголосили, що в 2026-му відбудеться премʼєра нового фільму у всесвіті "Володаря перснів" - "Полювання на Ґоллума", дія якого розгортається незадовго до подій "Братства персня".
Сценаристка фільму Філіппа Боєнс розповіла, що у розробці перебуває ще один фільм всесвіту, який буде окремий від "Полювання на Ґоллума", а не друга його частина, як про це раніше писали в ЗМІ.
"Я можу вам точно сказати, що це не дві частини "Полювання на Ґоллума". Це було справжнє непорозуміння, яке сталося через те, що ми почали розробляти концепцію двох різних фільмів. Перший - "Полювання на Ґоллума", другий ще належить підтвердити", - сказала Боєнс.
Нагадаємо
У 2026 році Warner Bros. випустить перший фільм з нового циклу "Володаря перснів", у центрі якого буде персонаж Ґолум. Попередня назва фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума".