Строят завод для военных кораблей рф: СБУ разоблачила должностных лиц украинского холдинга
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили должностных лиц украинского холдинга, которые строят судоремонтный завод для военных кораблей россии. Заключены контракты на 100 млрд рублей, обнаружены слитки золота и $700 тыс.
Правоохранители разоблачили должностных лиц украинского холдинга, которые строят судоремонтный завод для военных кораблей россии, сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, с начала полномасштабной войны организованная группа во главе с владельцем бизнеса заключила с российскими заказчиками шесть договоров на общую сумму почти 100 млрд рублей.
Речь идет о контрактах на строительство судоремонтного завода для техобслуживания кораблей Новороссийской военно-морской базы и пограничного управления фсб.
Также ими было реализовано несколько проектов по строительству московского метрополитена.
Кроме этого, по имеющимся данным, владелец бизнеса планирует взять подряд на реконструкцию в Санкт-Петербурге верфи для подводных лодок страны-агрессора.
По данным СБУ, российский "филиал" холдинга регулярно платит миллиарды рублей в российский бюджет.
"Схему" проворачивали через оффшорные компании.
Во время обысков у злоумышленников обнаружили слитки золота и почти 700 тыс. долларов.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили о подозрениях:
- владельцу строительного холдинга по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (организация осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенная организованной группой), ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- директору одного из предприятий и главному бухгалтеру российского филиала по ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (организация осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенная организованной группой).
Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.