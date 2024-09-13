Будують завод для військових кораблів рф: СБУ викрила посадовців українського холдингу
Київ • УНН
Правоохоронці викрили посадовців українського холдингу, які будують судноремонтний завод для військових кораблів росії. Укладено контракти на 100 млрд рублів, виявлено злитки золота та $700 тис.
Правоохоронці викрили посадовців українського холдингу, які будують судноремонтний завод для військових кораблів росії, повідомили в пресслужбі СБУ, передає УНН.
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За даними слідства, з початку повномасштабної війни організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд рублів.
Мова йде про контракти на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління фсб.
Також ними було реалізовано кілька проєктів з будівництва московського метрополітену.
Крім цього, за наявними даними, власник бізнесу планує взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора.
За даними СБУ, російська "філія" холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до російського бюджету.
"Схему" провертали через офшорні компанії.
Під час обшуків у зловмисників виявили злитки золота та майже 700 тис. доларів.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили про підозри:
- власнику будівельного холдингу за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою).
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.