Срок регистрации в Госреестре физлиц - плательщиков налогов сократили до трех дней
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. С 21 ноября 2017 года срок регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов (ГРФЛ) сокращено с 5 до 3 дней со дня подачи заявления. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины, передает УНН.
Подать документы для регистрации или внесения изменений в ГРФЛ смогут даже украинцы, которые временно находятся за пределами населенного пункта, в котором проживают. Для этого им необходимо будет обратиться к любому контролирующему органу.
"Также усовершенствована процедура получения физическими лицами сведений ГРФЛ о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов", - добавили в ГФС.
Отмечается, что заявление можно подать в контролирующий орган в бумажном виде или в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи. По результатам обработки запроса плательщику на электронную почту придет ответ, содержащий сведения о суммах доходов. Эти же сведения можно получить и в личном кабинете электронного кабинета плательщика.
Благодаря этому электронному сервису украинцы смогут получать сведения о себе из Государственного реестра в электронном виде, не обращаясь в налоговый орган.
"По состоянию на 21 ноября 2017 года более 170 тыс. украинцев воспользовались этим сервисом и получили сведения из Государственного реестра", - сообщили в фискальной службе.
Напомним, Украина попала в ТОП-50 стран рейтинга легкости уплаты налогов.