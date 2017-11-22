Срок регистрации в Госреестре физлиц - плательщиков налогов сократили до трех дней

Подать документы для регистрации или внесения изменений в ГРФЛ смогут даже украинцы, которые временно находятся за пределами населенного пункта, в котором проживают. Для этого им необходимо будет обратиться к любому контролирующему органу.

"Также усовершенствована процедура получения физическими лицами сведений ГРФЛ о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов", - добавили в ГФС.

Отмечается, что заявление можно подать в контролирующий орган в бумажном виде или в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи. По результатам обработки запроса плательщику на электронную почту придет ответ, содержащий сведения о суммах доходов. Эти же сведения можно получить и в личном кабинете электронного кабинета плательщика.

Благодаря этому электронному сервису украинцы смогут получать сведения о себе из Государственного реестра в электронном виде, не обращаясь в налоговый орган.

"По состоянию на 21 ноября 2017 года более 170 тыс. украинцев воспользовались этим сервисом и получили сведения из Государственного реестра", - сообщили в фискальной службе.

Напомним, Украина попала в ТОП-50 стран рейтинга легкости уплаты налогов.