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Строк реєстрації у Держреєстрі фізосіб - платників податків скоротили до трьох днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Із 21 листопада 2017 року строк реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО) скорочено з 5 до 3 днів з дня подання заяви. Про це повідомили у Державній фіскальній службі України, передає УНН.

Подати документи для реєстрації або внесення змін до ДРФО зможуть навіть українці, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту, у якому проживають. Для цього їм необхідно буде звернутись до будь-якого контролюючого органу.

"Також удосконалено процедуру отримання фізичними особами відомостей з ДРФО про суми виплачених доходів та утриманих податків", – додали у ДФС.

Зазначається, що заяву можна подати до контролюючого органу у паперовому вигляді або в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. За результатами обробки запиту платникові на електронну пошту надійде відповідь, що містить відомості про суми доходів. Ці ж відомості можна отримати й в особистому кабінеті Електронного кабінету платника.

Завдяки цьому електронному сервісу українці зможуть отримувати відомості про себе з Державного реєстру в електронному вигляді, не звертаючись до податкового органу.

"Станом на 21 листопада 2017 року понад 170 тис. українців скористались цим сервісом та отримали відомості з Державного реєстру", – повідомили у фіскальній службі.

Нагадаємо, Україна потрапила до ТОП-50 країн рейтингу легкості сплати податків.

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