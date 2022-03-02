Срок действия загранпаспортов украинцев автоматически продлевают в отделениях ГМС и дипучреждениях – МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Украинцы, срок действия заграничных паспортов которых истекает, могут обратиться в территориальное отделение Государственной миграционной службы и получить автоматическое продление паспорта на 5 лет. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, сообщает УНН.
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“С 1 марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продлеваться на 5 лет - соответствующее постановление принято Кабинетом Министров.
Продление срока действия паспортов, вклеивание фото ребенка в паспорта родителей или законных представителей осуществляют территориальные подразделения ГМС, посольства и консульства Украины”, - об]яснил советник.
Он добавил, что в то же время приняты меры для обеспечения безопасности конфиденциальных данных.
"Но враг подлый и нацелен на завладение конфиденциальной информацией украинцев. Мы сознательно убрали информацию о расположении наших территориальных подразделений - это вынужденная мера в интересах национальной безопасности. Но, я думаю, каждый так или иначе знал расположение отдела, где выдавались загранпаспорта”, - добавил Денисенко.
Добавим
ГМС сообщила временную приостановку выдачи паспортов гражданина Украины.