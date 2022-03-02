Державна міграційна служба тимчасово призупиняє видачу паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Державна міграційна служба в умовах воєнного стану тимчасово призупиняє видачу паспорта громадянина України. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС.
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“В умовах воєнного стану Державною міграційною службою тимчасово призупинено роботу інформаційно-комунікаційних систем ДМС та надання адміністративних послуг, а саме: видачу паспорта громадянина України та доставки виготовлених документів безпосередньо до територіальних органів; вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку”, — йдеться у повідомленні.