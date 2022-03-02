Государственная миграционная служба временно приостанавливает выдачу паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Государственная миграционная служба в условиях военного положения временно приостанавливает выдачу паспорта гражданина Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.
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“В условиях военного положения Государственной миграционной службой временно приостановлена работа информационно-коммуникационных систем ДМС и предоставления административных услуг, а именно: выдачу паспорта гражданина Украины и доставки изготовленных документов непосредственно до территориальных органов; вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины по достижению 25- и 45- летнего возраста”, — говорится в сообщении.