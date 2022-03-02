Строк дії закордонних паспортів українців автоматично продовжують у відділеннях ДМС та дипустановах – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Українці, строк дії закордонних паспортів яких завершується, можуть звернутися до територіального відділення Державної міграційної служби і отримати автоматичне продовження паспорту на 5 років. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, повідомляє УНН.
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“З 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватися на 5 років - відповідну постанову ухвалено Кабінетом Міністрів.
Продовження строку дії паспортів, вклеювання фото дитини до паспортів батьків або законних представників здійснюють територіальні підрозділи ДМС, посольства та консульства України”, - пояснив радник.
Він додав, що водночас вжиті заходи для убезпечення конфіденційних даних.
“Але ворог підлий і націлений на заволодіння конфіденційною інформацією українців. Ми свідомо прибрали інформацію про розташування наших територіальних підрозділів - це вимушений захід в інтересах національної безпеки. Але, я думаю, кожен так чи інакше знав розташування відділу, де видавалися закордонні паспорти”, - додав Денисенко.
Додамо
ДМС повідомила про тимчасову призупинку видачі паспортів громадянина України.