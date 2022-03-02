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Строк дії закордонних паспортів українців автоматично продовжують у відділеннях ДМС та дипустановах – МВС

Строк дії закордонних паспортів українців автоматично продовжують у відділеннях ДМС та дипустановах – МВС

Київ • УНН

 • 809116 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Українці, строк дії закордонних паспортів яких завершується, можуть звернутися до територіального відділення Державної міграційної служби і отримати автоматичне продовження паспорту на 5 років. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, повідомляє УНН.

Цитата

“З 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватися на 5 років - відповідну постанову ухвалено Кабінетом Міністрів.

Продовження строку дії паспортів, вклеювання фото дитини до паспортів батьків або законних представників здійснюють територіальні підрозділи ДМС, посольства та консульства України”, - пояснив радник.

Він додав, що водночас вжиті заходи для убезпечення конфіденційних даних.

“Але ворог підлий і націлений на заволодіння конфіденційною інформацією українців. Ми свідомо прибрали інформацію про розташування наших територіальних підрозділів - це вимушений захід в інтересах національної безпеки. Але, я думаю, кожен так чи інакше знав розташування відділу, де видавалися закордонні паспорти”, - додав Денисенко.

Додамо

ДМС повідомила про тимчасову призупинку видачі паспортів громадянина України.

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