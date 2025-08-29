$41.260.06
Эксклюзив
06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
Жилья в Украине стали строить меньше, но некоторые регионы демонстрируют рост

Киев • УНН

 • 208 просмотра

С начала 2025 года в Украине введено в эксплуатацию более 4,2 млн кв. м жилья, что на 6,4% меньше, чем в прошлом году. Киев, Киевская область и Львовская область лидируют, а Одесская область показала рост объемов более чем вдвое.

Жилья в Украине стали строить меньше, но некоторые регионы демонстрируют рост

С начала 2025 года в Украине введено в эксплуатацию более 4,2 млн кв. м жилья, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики, пишет УНН

Детали

По данным Госстата, с января по июнь 2025 года в стране сдано 4272,6 тыс. кв. м жилой площади. Больше всего новостроек появилось в Киеве, Киевской и Львовской областях. Вместе они обеспечили почти половину (43%) от общего объема.

По регионам ситуация несколько отличается. Настоящий строительный рывок показала Одесская область – здесь объемы выросли более чем вдвое (+56%). Активно сдавать жилье начали и в Черкасской области (+51,3%).

Резкое падение зафиксировали в Житомирской и Харьковской областях. Там количество сданного жилья сократилось на 40,4% и 37,7% соответственно.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Швейцария профинансирует 12 проектов восстановления на $140 миллионов29.08.25, 01:08 • 2136 просмотров

Степан Гафтко

Недвижимость
Львовская область
Житомирская область
Черкасская область
Харьковская область
Одесская область
Украина
Киев