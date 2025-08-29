Жилья в Украине стали строить меньше, но некоторые регионы демонстрируют рост

С начала 2025 года в Украине введено в эксплуатацию более 4,2 млн кв. м жилья, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики, пишет УНН.

Детали

По данным Госстата, с января по июнь 2025 года в стране сдано 4272,6 тыс. кв. м жилой площади. Больше всего новостроек появилось в Киеве, Киевской и Львовской областях. Вместе они обеспечили почти половину (43%) от общего объема.

По регионам ситуация несколько отличается. Настоящий строительный рывок показала Одесская область – здесь объемы выросли более чем вдвое (+56%). Активно сдавать жилье начали и в Черкасской области (+51,3%).

Резкое падение зафиксировали в Житомирской и Харьковской областях. Там количество сданного жилья сократилось на 40,4% и 37,7% соответственно.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

