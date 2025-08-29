Житла в Україні почали будувати менше, але деякі регіони демонструють зростання
Київ • УНН
З початку 2025 року в Україні ввели в експлуатацію понад 4,2 млн кв. м житла, а це на 6,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики, пише УНН.
Деталі
За даними Держстату, з січня по червень 2025 року в країні здано 4272,6 тис. кв. м житлової площі. Найбільше новобудов з’явилося у Києві, Київській та Львівській областях. Разом вони забезпечили майже половину (43%) від загального обсягу.
По регіонах ситуація дещо відрізняється. Справжній будівельний ривок показала Одеська область – тут обсяги зросли більш ніж удвічі (+56%). Активно здавати житло почали й у Черкаській області (+51,3%).
Різке падіння зафіксували у Житомирській та Харківській областях. Там кількість зданого житла скоротилася на 40,4% і 37,7% відповідно.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
