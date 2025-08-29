$41.260.06
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Житла в Україні почали будувати менше, але деякі регіони демонструють зростання

Київ • УНН

 • 78 перегляди

З початку 2025 року в Україні ввели в експлуатацію понад 4,2 млн кв. м житла, що на 6,4% менше, ніж торік. Київ, Київщина та Львівщина лідирують, а Одещина показала зростання обсягів більш ніж удвічі.

Житла в Україні почали будувати менше, але деякі регіони демонструють зростання

З початку 2025 року в Україні ввели в експлуатацію понад 4,2 млн кв. м житла, а це на 6,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики, пише УНН

Деталі

За даними Держстату, з січня по червень 2025 року в країні здано 4272,6 тис. кв. м житлової площі. Найбільше новобудов з’явилося у Києві, Київській та Львівській областях. Разом вони забезпечили майже половину (43%) від загального обсягу.

По регіонах ситуація дещо відрізняється. Справжній будівельний ривок показала Одеська область – тут обсяги зросли більш ніж удвічі (+56%). Активно здавати житло почали й у Черкаській області (+51,3%).

Різке падіння зафіксували у Житомирській та Харківській областях. Там кількість зданого житла скоротилася на 40,4% і 37,7% відповідно.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Швейцарія профінансує 12 проєктів відбудови на $140 мільйонів 29.08.25, 01:08 • 2124 перегляди

Степан Гафтко

Нерухомість
Львівська область
Житомирська область
Черкаська область
Харківська область
Одеська область
Україна
Київ