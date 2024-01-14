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Строительство нового корпуса гимназии с большим укрытием и условиями для инклюзивного обучения завершили в Одесской области

Киев  •  УНН

14 январь 2024, 08:57  •  2880 просмотра

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Гимназия "Авангард" в Одесской области открыла свой новый корпус, построенный в рамках проекта президента Зеленского "Большая стройка", повышающего стандарты инклюзивности и безопасности.

В Одесской области открыли новый корпус Авангардовской гимназии, передает УНН.

Детали

Он находится на территории Авангардовского поселкового совета Одесского района. Его строительство было начато еще до войны, в рамках проекта "Большого строительства" президента Украины Владимира Зеленского.

Благодаря совместным усилиям, несмотря на все испытания, за 9 месяцев его удалось завершить. Достаточно важным является то, что здание соответствует всем нормам пожарной безопасности и требованиям инклюзивного обучения

- сообщают в ОВА.

Так, среди прочего, здесь вмонтирован специальный подъемник для маломобильных групп населения, а, следовательно, ученики с ООП будут иметь равный доступ к качественному образованию.

Учитывая достаточно мощное материально-техническое обеспечение пищеблока, есть планы открыть опорную кухню, что позволит обеспечить горячими, полноценными обедами несколько учебных заведений и в полной мере реализовать реформу системы школьного питания, которая реализуется по инициативе Первой леди Елены Зеленской.

Также в данном корпусе имеется укрытие, которое рассчитано на 513 учеников, что позволяет всем ученикам 5-9 классов учиться в очном формате. Кроме того, в укрытии оборудованы учебные кабинеты, что позволит делать образовательный процесс непрерывным даже во время затяжных воздушных тревог.

В заведении образование получает 696 учеников. Ранее среднее звено вынуждено было делить корпус начальной школы с учениками младших классов и учиться во вторую смену.

После постройки нового помещения все дети имеют комфортное образовательное пространство и широкие возможности для получения качественного образования. А со следующего года на базе гимназии планируют создать лицей

- информируют в ОВА.

Нововозведенный корпус был презентован на днях. Участие в мероприятии принял заместитель председателя Одесской ОГА Андрей Фигель.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Будівництво нового корпусу гімназії з великим укриттям та умовами для інклюзивного навчання завершили на Одещині
Construction of a new gymnasium building with a large shelter and conditions for inclusive education completed in Odesa region
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Строительство нового корпуса гимназии с большим укрытием и условиями для инклюзивного обучения завершили в Одесской области

Гимназия "Авангард" в Одесской области открыла свой новый корпус, построенный в рамках проекта президента Зеленского "Большая стройка", повышающего стандарты инклюзивности и безопасности.

Общество •   •  2880 просмотра
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