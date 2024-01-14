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Будівництво нового корпусу гімназії з великим укриттям та умовами для інклюзивного навчання завершили на Одещині

Київ • УНН

 • 31202 перегляди

Гімназія "Авангард" в Одеській області відкрила свій новий корпус, побудований в рамках проєкту президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", що підвищує стандарти інклюзивності та безпеки.

На Одещині відкрили новозбудований корпус Авангардівської гімназії, передає УНН.

Деталі

Він знаходиться на території Авангардівської селищної ради Одеського району. Його будівництво було розпочато ще до війни, у межах проєкту "Великого будівництва" президента України Володимира Зеленського.

Завдяки спільним зусиллям, попри всі випробування, за 9 місяців його вдалося завершити. Досить важливим є те, що будівля відповідає всім нормам пожежної безпеки та вимог інклюзивного навчання

- повідомляють в ОВА.

Так, серед іншого, тут вмонтований спеціальний підйомник для маломобільних груп населення, а, отже, учні з ООП матимуть рівний доступ до якісної освіти.

Враховуючи досить потужне матеріально-технічне забезпечення харчоблоку, є плани відкрити опорну кухню, що дасть можливість забезпечити гарячими, повноцінними обідами кілька закладів освіти та в повній мірі реалізувати реформу системи шкільного харчування, що реалізується за ініціативи Першої леді Олени Зеленської.

Також в даному корпусі наявне укриття, яке розраховане на 513 учнів, що дозволяє всім учням 5-9 класів навчатися в очному форматі. Крім того, в укритті обладнані навчальні кабінети, що дозволить робити освітній процес безперервним навіть під час затяжних повітряних тривог.

В закладі освіту здобуває 696 учнів. Раніше середня ланка вимушена була ділити корпус початкової школи з учнями молодших класів і навчатися у другу зміну.

Після побудови нового приміщення всі діти мають комфортний освітній простір і широкі можливості для здобуття якісної освіти. А з наступного року на базі гімназії планують створити ліцей

- інформують в ОВА.

Новозбудований корпус було презентовано днями. Участь у заході взяв заступник голови Одеської ОВА Андрій Фігель.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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