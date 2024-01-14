Будівництво нового корпусу гімназії з великим укриттям та умовами для інклюзивного навчання завершили на Одещині
Київ • УНН
Гімназія "Авангард" в Одеській області відкрила свій новий корпус, побудований в рамках проєкту президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", що підвищує стандарти інклюзивності та безпеки.
На Одещині відкрили новозбудований корпус Авангардівської гімназії, передає УНН.
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Він знаходиться на території Авангардівської селищної ради Одеського району. Його будівництво було розпочато ще до війни, у межах проєкту "Великого будівництва" президента України Володимира Зеленського.
Завдяки спільним зусиллям, попри всі випробування, за 9 місяців його вдалося завершити. Досить важливим є те, що будівля відповідає всім нормам пожежної безпеки та вимог інклюзивного навчання
Так, серед іншого, тут вмонтований спеціальний підйомник для маломобільних груп населення, а, отже, учні з ООП матимуть рівний доступ до якісної освіти.
Враховуючи досить потужне матеріально-технічне забезпечення харчоблоку, є плани відкрити опорну кухню, що дасть можливість забезпечити гарячими, повноцінними обідами кілька закладів освіти та в повній мірі реалізувати реформу системи шкільного харчування, що реалізується за ініціативи Першої леді Олени Зеленської.
Також в даному корпусі наявне укриття, яке розраховане на 513 учнів, що дозволяє всім учням 5-9 класів навчатися в очному форматі. Крім того, в укритті обладнані навчальні кабінети, що дозволить робити освітній процес безперервним навіть під час затяжних повітряних тривог.
В закладі освіту здобуває 696 учнів. Раніше середня ланка вимушена була ділити корпус початкової школи з учнями молодших класів і навчатися у другу зміну.
Після побудови нового приміщення всі діти мають комфортний освітній простір і широкі можливості для здобуття якісної освіти. А з наступного року на базі гімназії планують створити ліцей
Новозбудований корпус було презентовано днями. Участь у заході взяв заступник голови Одеської ОВА Андрій Фігель.