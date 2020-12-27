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Стрельба в штате Иллинойс: огонь по людям открыл военнослужащий

Киев • УНН

 • 17570 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сотрудники американских правоохранительных органов считают, что стрельбу в городе Рокфорд в субботу, при которой три человека были убиты и три ранены, открыл военнослужащий США Дюк Уэбб, ему предъявлены обвинения. Об этом заявил в воскресенье шеф полиции города Дэниел О’Ши на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы, пишет УНН.

Стрельба в штате Иллинойс: огонь по людям открыл военнослужащий

Как он уточнил, стрельба была открыта в помещении, где находится бар. Убиты были трое пожилых мужчин. Ранения получили 14-летний подросток, 16-летняя девушка и 62-летний мужчина.

“Подозреваемый был задержан”, — отметил О’Ши. По его словам, 37-летний Уэбб является жителем штата Флорида и военнослужащим Армии (сухопутных войск) США. Уэббу предъявлены обвинения в убийстве трех человек, а также в покушении на убийство трех человек.

О’Ши уточнил, что Уэбб, вероятнее всего, не планировал заранее открыть стрельбу. Он, предположительно, не был лично знаком с людьми, находившимися в помещении. О мотивах убийства информации пока не приводится.

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