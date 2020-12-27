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Стрілянина у штаті Іллінойс: вогонь по людях відкрив військовослужбовець

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Співробітники американських правоохоронних органів вважають, що стрілянину в місті Рокфорд в суботу, при якій три людини були вбиті і три поранені, відкрив військовослужбовець США Дюк Вебб, йому пред’явлені звинувачення. Про це заявив у неділю шеф поліції міста Деніел О’Ши на прес-конференції, яку транслювали місцеві телеканали, пише УНН.

Стрілянина у штаті Іллінойс: вогонь по людях відкрив військовослужбовець

Як він уточнив, стрілянина була відкрита в приміщенні, де знаходиться бар. Убито були троє літніх чоловіків. Поранення отримали 14-річний підліток, 16-річна дівчина і 62-річний чоловік.

“Підозрюваний був затриманий”, — зазначив О’Ши. За його словами, 37-річний Вебб є жителем штату Флорида і військовослужбовцям Армії (сухопутних військ) США. Веббу пред’явлені звинувачення у вбивстві трьох осіб, а також у замаху на вбивство трьох осіб.

О’Ши уточнив, що Вебб, найімовірніше, не планував заздалегідь відкрити стрілянину. Він, імовірно, не був особисто знайомий з людьми, які перебували в приміщенні. Про мотиви вбивства інформації поки не наводиться.

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