Стрілянина у штаті Іллінойс: вогонь по людях відкрив військовослужбовець

Як він уточнив, стрілянина була відкрита в приміщенні, де знаходиться бар. Убито були троє літніх чоловіків. Поранення отримали 14-річний підліток, 16-річна дівчина і 62-річний чоловік.

“Підозрюваний був затриманий”, — зазначив О’Ши. За його словами, 37-річний Вебб є жителем штату Флорида і військовослужбовцям Армії (сухопутних військ) США. Веббу пред’явлені звинувачення у вбивстві трьох осіб, а також у замаху на вбивство трьох осіб.

О’Ши уточнив, що Вебб, найімовірніше, не планував заздалегідь відкрити стрілянину. Він, імовірно, не був особисто знайомий з людьми, які перебували в приміщенні. Про мотиви вбивства інформації поки не наводиться.