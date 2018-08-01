Стрельба под Житомиром: суд изменил меру пресечения организатору банды
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Королевский райсуд г. Житомира изменил меру пресечения подозреваемому в организации покушения на умышленное убийство с применением огнестрельного оружия - на содержание под стражей без права внесения денежного залога. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.
“Прокуратурой области обеспечено рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения на содержание под стражей без возможности внесения денежного залога в соответствии с тяжестью преступления. Постановлением Королевского районного суда г. Житомира во вторник, 31 июля 2018 года, подозреваемому была изменена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога”, - говорится в сообщении.
Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту ношения и хранения огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения жителем Никополя, которому сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Напомним, 44-летнему жителю г. Никополь Днепропетровской области, подозреваемому в ношении и хранении огнестрельного оружия, в соответствии с ч. 1 ст. 263 УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 140 тысяч 960 грн.
В ходе досудебного расследования установлена причастность подозреваемого к организации покушения на умышленное убийство с применением огнестрельного оружия, совершенное его соучастником 22 июля 2018 года на автодороге Выступовичи-Житомир, вблизи с. Олиевка Житомирского района, в результате чего была ранена пассажирка автомобиля.
В вторник, 31 июля 2018 года, лицу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (организация совершения покушения на умышленное убийство, совершенное по заказу).
Досудебное расследование проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в области.
Как сообщал УНН, полицейские задержали двух участников — лидера и киллера — одной из крупнейших преступных организаций в Украине. Двух жителей Днепропетровской области подозревают в покушении на убийство, а также в причастности к преступной наркогруппировке.