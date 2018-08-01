Стрілянина під Житомиром: суд змінив запобіжний захід організатору банди

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Корольовський райсуд м. Житомира змінив запобіжний захід підозрюваному в організації замаху на умисне вбивство із застосуванням вогнепальної зброї - на тримання під вартою без права внесення грошової застави. Про це повідомила прес-служба прокуратури Житомирської області, передає УНН.

“Прокуратурою області забезпечено розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без можливості внесення грошової застави відповідно до тяжкості скоєння злочину. Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира у вівторок, 31 липня 2018 року, підозрюваному було змінено запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави”, — йдеться у повідомленні.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом носіння та зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу жителем Нікополя, якому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.

Нагадаємо, 44-річному жителю м. Нікополь Дніпропетровської області, підозрюваному у носінні та зберіганні вогнепальної зброї, відповідно до ч. 1 ст. 263 КК України, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 140 тисяч 960 грн.

У ході досудового розслідування встановлено причетність підозрюваного до організації замаху на умисне вбивство із застосуванням вогнепальної зброї, скоєне його співучасником 22 липня 2018 року на автодорозі Виступовичі-Житомир, поблизу с. Оліївки Житомирського району, унаслідок чого поранено пасажирку автомобіля.

У вівторок, 31 липня 2018 року, особі повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11, ч. 2 ст. 115 КК України (організація вчинення замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Досудове розслідування проводить слідче управління головного управління Нацполіції в області.

Як повідомляв УНН, поліцейські затримали двох учасників - лідера та кілера - однієї з найбільших злочинних організацій в Україні. Двох жителів Дніпропетровської області підозрюють у замаху на вбивство, а також у причетності до злочинного наркоугруповання.

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