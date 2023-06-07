Стрельба на школьном выпускном в США: два человека погибли, еще 5 получили ранения

Детали

Представитель государственной школы Ричмонда Мэтью Стэнли сообщил, что стрельба произошла в парке Монро после церемонии гугенотской средней школы в театре Altria. Парк находится на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии, через дорогу от театра.

По словам начальника полиции Ричмонда Рика Эдвардса, погибли 18-летний студент и 36-летний мужчина, их личности не идентифицированы. Еще пять человек, 14-летний парень и четверо мужчин в возрасте от 31 до 58 лет, получили огнестрельные ранения. Как отметил Эдвардс, четверо из них получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в результате инцидента пострадал 9-летний мальчик, которого сбило авто. Сейчас он находится в больнице, его ранения оценивают как несовместимые с жизнью.

Отмечается, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Правоохранители задержали 19-летнего парня, который, по мнению следствия, мог знать одну из жертв и имел четыре пистолета. Полиция будет рекомендовать против него два пункта обвинения в убийстве второй степени, сказал Эдвардс.

Мэр Ричмонда пообещал, что причастные к стрельбе будут привлечены к ответственности, "не только ради пострадавших семей, но и для города". В театре также была запланирована другая церемония выпуска средней школы, которую после инцидента отменили.

Напомним

По данным трекера GVA, в этом году в США в результате насилия с применением огнестрельного оружия погибло 17 737 человек.