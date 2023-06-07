Стрельба на школьном выпускном в США: два человека погибли, еще 5 получили ранения

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 17916 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 69029 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 115036 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 114746 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 263457 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132606 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121340 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371234 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83565 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136340 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130004 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 28265 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110438 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76069 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 15406 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 263457 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292328 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371234 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346661 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394168 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76086 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110454 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130020 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170236 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79463 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Стрельба на школьном выпускном в США: два человека погибли, еще 5 получили ранения

Киев • УНН

 • 277187 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Ричмонде штата Вирджиния в США во вторник вооруженный мужчина открыл стрельбу после церемонии вручения дипломов во вторник. В результате инцидента погибли два человека, еще пять получили ранения, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Стрельба на школьном выпускном в США: два человека погибли, еще 5 получили ранения

Детали

Представитель государственной школы Ричмонда Мэтью Стэнли сообщил, что стрельба произошла в парке Монро после церемонии гугенотской средней школы в театре Altria. Парк находится на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии, через дорогу от театра.

По словам начальника полиции Ричмонда Рика Эдвардса, погибли 18-летний студент и 36-летний мужчина, их личности не идентифицированы. Еще пять человек, 14-летний парень и четверо мужчин в возрасте от 31 до 58 лет, получили огнестрельные ранения. Как отметил Эдвардс, четверо из них получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в результате инцидента пострадал 9-летний мальчик, которого сбило авто. Сейчас он находится в больнице, его ранения оценивают как несовместимые с жизнью. 

Отмечается, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Правоохранители задержали 19-летнего парня, который, по мнению следствия, мог знать одну из жертв и имел четыре пистолета. Полиция будет рекомендовать против него два пункта обвинения в убийстве второй степени, сказал Эдвардс.

Мэр Ричмонда пообещал, что причастные к стрельбе будут привлечены к ответственности, "не только ради пострадавших семей, но и для города". В театре также была запланирована другая церемония выпуска средней школы, которую после инцидента отменили.

Напомним

По данным трекера GVA, в этом году в США в результате насилия с применением огнестрельного оружия погибло 17 737 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,071.80
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,468.40