Стрілянина на шкільному випускному у США: двоє людей загинуло, ще 5 отримали поранення

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 10851 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 17176 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 32002 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 31943 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 72761 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 57853 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 55944 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118055 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182712 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 208890 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 44958 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 26639 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 24645 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 15879 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 52791 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 32023 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 53348 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 72780 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 208896 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 259837 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 10461 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 10487 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23575 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28210 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 43999 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Стрілянина на шкільному випускному у США: двоє людей загинуло, ще 5 отримали поранення

Київ • УНН

 • 277187 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. У Річмонді штату Вірджинія в США у вівторок озброєний чоловік відкрив стрілянину після церемонії вручення дипломів у вівторок. Унаслідок інциденту загинуло двоє осіб, ще п'ять отримали поранення, пише УНН з посиланням на CNN.

Стрілянина на шкільному випускному у США: двоє людей загинуло, ще 5 отримали поранення

Деталі

Представник державної школи Річмонда Метью Стенлі повідомив, що стрілянина сталася в парку Монро після церемонії гугенотської середньої школи в театрі Altria. Парк знаходиться на території кампусу Університету Співдружності Вірджинії, через дорогу від театру.

За словами начальника поліції Річмонда Ріка Едвардса, загинули 18-річний студент та 36-річний чоловік, їх особи не ідентифікували. Ще п'ятеро осіб, 14-річний хлопець і четверо чоловіків віком від 31 до 58 років, отримали вогнепальні поранення. Як зазначив Едвардс, четверо з них отримали травми, несумісні з життям. Крім цього, унаслідок інциденту постраждав 9-річний хлопчик, якого збило авто. Наразі він перебуває у лікарні, його поранення оцінюють як несумісні з життям. 

Зазначається, що підозрюваний втік з місця події. Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який, на думку слідства, міг знати одну з жертв і мав чотири пістолети. Поліція буде рекомендувати проти нього два пункти звинувачення у вбивстві другого ступеня, сказав Едвардс.

Мер Річмонда пообіцяв, що причетні до стрілянини будуть притягнуті до відповідальності, "не лише заради сімей, що постраждали, але й для міста". У театрі також була запланована інша церемонія випуску середньої школи, яку після інциденту скасували.

Нагадаємо

За даними трекера GVA, цього року в США внаслідок насильства із застосуванням вогнепальної зброї загинуло 17 737 людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61