Стрілянина на шкільному випускному у США: двоє людей загинуло, ще 5 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Річмонді штату Вірджинія в США у вівторок озброєний чоловік відкрив стрілянину після церемонії вручення дипломів у вівторок. Унаслідок інциденту загинуло двоє осіб, ще п'ять отримали поранення, пише УНН з посиланням на CNN.
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Представник державної школи Річмонда Метью Стенлі повідомив, що стрілянина сталася в парку Монро після церемонії гугенотської середньої школи в театрі Altria. Парк знаходиться на території кампусу Університету Співдружності Вірджинії, через дорогу від театру.
За словами начальника поліції Річмонда Ріка Едвардса, загинули 18-річний студент та 36-річний чоловік, їх особи не ідентифікували. Ще п'ятеро осіб, 14-річний хлопець і четверо чоловіків віком від 31 до 58 років, отримали вогнепальні поранення. Як зазначив Едвардс, четверо з них отримали травми, несумісні з життям. Крім цього, унаслідок інциденту постраждав 9-річний хлопчик, якого збило авто. Наразі він перебуває у лікарні, його поранення оцінюють як несумісні з життям.
Зазначається, що підозрюваний втік з місця події. Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який, на думку слідства, міг знати одну з жертв і мав чотири пістолети. Поліція буде рекомендувати проти нього два пункти звинувачення у вбивстві другого ступеня, сказав Едвардс.
Мер Річмонда пообіцяв, що причетні до стрілянини будуть притягнуті до відповідальності, "не лише заради сімей, що постраждали, але й для міста". У театрі також була запланована інша церемонія випуску середньої школи, яку після інциденту скасували.
Нагадаємо
За даними трекера GVA, цього року в США внаслідок насильства із застосуванням вогнепальної зброї загинуло 17 737 людей.