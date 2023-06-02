Понад 17 000 людей загинули внаслідок стрілянини в США цього року

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Дані Архіву насильства із застосуванням вогнепальної зброї (GVA) показують, що цього року сталося 268 масових розстрілів, внаслідок яких 14 723 особи отримали поранення, окрім убитих.

Серед загиблих також 113 дітей до 11 років та 642 молоді у віці 12-17 років.

Цифри показують, що внаслідок цих насильницьких нападів було поранено щонайменше 1894 неповнолітніх.

Внаслідок інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї, в яких брала участь поліція, загинуло 587 осіб, а 361 було поранено.

Згідно з даними GVA, у 2022 році загалом 44 362 особи загинули внаслідок застосування вогнепальної зброї, а 38 592 особи були поранені, з яких 1683 вбиті були молодші 18 років, а 4487 осіб отримали поранення.

Країна знову обговорює шляхи вирішення проблеми насильства із застосуванням вогнепальної зброї у Національний день поінформованості про насильство із застосуванням вогнепальної зброї, що відзначається щорічно у першу п'ятницю червня.

США «номер один» у приватному володінні зброєю

Антизбройові групи в країні вже давно закликають до більш серйозних юридичних перешкод для особистого права на носіння зброї, оскільки США виділяються як єдина країна у світі, де кількість вогнепальної зброї, що належить цивільним особам, перевищує кількість людей.

Згідно з дослідженням, проведеним після торішньої стрілянини в школі Увальде в Техасі, яка забрала життя 21 людину, США посідають перше місце у світі за кількістю особистої зброї: 120,5 одиниць зброї на 100 осіб.

За оцінками, американці володіють 393 мільйонами з 857 мільйонів одиниць вогнепальної зброї у цивільному світі.

44% дорослих США живуть у будинках зі зброєю

У США щорічна кількість масових розстрілів обчислюється сотнями протягом багатьох років, дані GVA показують, що четверо з кожних 100 000 людей помирають внаслідок застосування вогнепальної зброї — у 18 разів більше, ніж у середньому в інших розвинутих країнах.

На США припадає 44% всіх самогубств із застосуванням вогнепальної зброї у світі.

Крім того, близько 44% дорослих живуть у будинках зі зброєю в США, де приблизно кожна третя людина володіє зброєю, згідно з опитуванням Gallup, проведеним у 2020 році.

США — одна із трьох країн світу, де носіння чи зберігання вогнепальної зброї є конституційним правом. Однак у двох інших країнах, Мексиці та Гватемалі, володіння зброєю в 10 разів нижче, ніж у США.