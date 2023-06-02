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Более 17 000 человек погибли в результате стрельбы в США в этом году

Более 17 000 человек погибли в результате стрельбы в США в этом году

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. По данным трекера GVA, в этом году в США в результате насилия с применением огнестрельного оружия погибло 17 737 человек, пишет УНН.

Детали

Данные Архива насилия с применением огнестрельного оружия (GVA) показывают, что в этом году произошло 268 массовых расстрелов, в результате которых 14 723 человека получили ранения, кроме убитых.

Среди погибших также 113 детей до 11 лет и 642 молодых людей в возрасте 12-17 лет.

Цифры показывают, что в результате этих насильственных нападений было ранено по меньшей мере 1894 несовершеннолетних.

В результате инцидентов с применением огнестрельного оружия, в которых участвовала полиция, погибло 587 человек, а 361 был ранен.

Согласно данным GVA, в 2022 году в общей сложности 44 362 человека погибли в результате применения огнестрельного оружия, а 38 592 человека были ранены, из которых 1683 убитых были моложе 18 лет, а 4487 человек получили ранения.

Страна вновь обсуждает пути решения проблемы насилия с применением огнестрельного оружия в Национальный день осведомленности о насилии с применением огнестрельного оружия, который отмечается ежегодно в первую пятницу июня.

США «номер один» в частном владении оружием

Антиоружейные группы в стране уже давно призывают к более серьезным юридическим препятствиям для личного права на ношение оружия, поскольку США выделяются как единственная страна в мире, где количество огнестрельного оружия, принадлежащего гражданским лицам, превышает количество людей.

Согласно исследованию, проведенному после прошлогодней стрельбы в школе Увальде в Техасе, унесшей жизни 21 человека, США занимают первое место в мире по количеству личного оружия: 120,5 единиц оружия на 100 человек.

По оценкам, американцы владеют 393 миллионами из 857 миллионов единиц огнестрельного оружия в гражданском мире.

44% взрослых в США живут в домах с оружием

В США ежегодное количество массовых расстрелов исчисляется сотнями на протяжении многих лет, данные GVA показывают, что четверо из каждых 100 000 человек умирают в результате применения огнестрельного оружия — в 18 раз больше, чем в среднем в других развитых странах.

На США приходится 44% всех самоубийств с применением огнестрельного оружия в мире.

Кроме того, около 44% взрослых живут в домах с оружием в США, где примерно каждый третий человек владеет оружием, согласно опросу Gallup, проведенному в 2020 году.

США — одна из трех стран мира, где ношение или хранение огнестрельного оружия является конституционным правом. Однако в двух других странах, Мексике и Гватемале, владение оружием в 10 раз ниже, чем в США.

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