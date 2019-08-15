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Стрелок из Филадельфии сдался полиции

Стрелок из Филадельфии сдался полиции

Киев  •  УНН

 • 12778 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Человек, который открывал огонь по сотрудникам полиции и удерживал нескольких заложников в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), сдался правоохранительным органам около 00:10 по местному времени (7:10 по киевскому времени). Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу телекомпании 6ABC в Twitter.

Стрелка предположительно зовут Морис Хилл, ему 34 года. До этого привлекался к ответственности за наркотики.

Ранее сотрудникам полиции удалось эвакуировать всех заложников из дома, где забаррикадировался человек.

Полицейскому спецназу "удалось благополучно вывести наружу двух стражей порядка, которые оказались в ловушке на верхнем этаже, а также еще трех узников".

Подозреваемый "уже в течение некоторого времени" не открывал огонь.

Напомним, согласно заявлению полицейского управления, шестеро стражей порядка получили огнестрельные ранения. Еще несколько их коллег получили иные травмы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет.

Первые выстрелы прогремели около 16:30 по времени Восточного побережья США (23:30 по киевскому времени). Первоначально полицейские прибыли к данному дому, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков.

Ранее стрелок вел прямую трансляцию инцидента в Facebook.

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