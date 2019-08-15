Стрелок из Филадельфии сдался полиции

КИЕВ. 15 августа. УНН. Человек, который открывал огонь по сотрудникам полиции и удерживал нескольких заложников в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), сдался правоохранительным органам около 00:10 по местному времени (7:10 по киевскому времени). Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу телекомпании 6ABC в Twitter.