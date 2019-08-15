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Стрілок з Філадельфії здався поліції

Стрілок з Філадельфії здався поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Людина, яка відкривала вогонь по співробітниках поліції і утримувала кількох заручників в Філадельфії (штат Пенсільванія, США), здалася правоохоронним органам близько 00:10 за місцевим часом (7:10 за київським часом). Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку телекомпанії 6ABC в Twitter.

Стрілка імовірно звуть Моріс Хілл, йому 34 роки. До цього притягувався до відповідальності за наркотики.

Раніше співробітникам поліції вдалося евакуювати всіх заручників з дому, де забарикадувався чоловік.

Поліцейському спецназу "вдалося благополучно вивести назовні двох правоохоронців, які опинилися в пастці на верхньому поверсі, а також ще трьох заручників".

Підозрюваний "вже протягом деякого часу" не відкривав вогонь.

Нагадаємо, згідно із заявою поліцейського управління, шестеро правоохоронців отримали вогнепальні поранення. Ще кілька їхніх колег отримали інші травми. Всім постраждалим надають медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає.

Перші постріли пролунали близько 16:30 за часом Східного узбережжя США (23:30 за київським часом). Спочатку поліцейські прибули до будинку, щоб провести обшук в рамках розслідування справи про зберігання наркотиків.

Раніше стрілок вів пряму трансляцію інциденту в Facebook.

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