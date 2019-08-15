Стрілок з Філадельфії здався поліції

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Людина, яка відкривала вогонь по співробітниках поліції і утримувала кількох заручників в Філадельфії (штат Пенсільванія, США), здалася правоохоронним органам близько 00:10 за місцевим часом (7:10 за київським часом). Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку телекомпанії 6ABC в Twitter.