Прыгун Бондаренко стал первым на этапе "Бриллиантовой лиги"

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Украинский спортсмен Богдан Бондаренко победил в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме (Италия). Об этом сообщает ФЛАУ, передает УНН.

Бондаренко с первой попытки преодолел 2,31 метра и повторил лучший результат сезона в мире.

Участие в этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме также приняли Марина Бех-Романчук (пятое место по прыжкам в длину - 6,64 м) и Анна Рыжикова (шестое место в беге на 400 метров с барьерами - 55,64 с).

В серебряного и бронзового призеров римского этапа - сирийца Махди Эддин Газаля и белоруса Максима Недосекова - по 2,28 м. Украинец Андрей Проценко с результатом 2,22 м занял седьмое место.

Напомним, что соревнования в Риме стали лишь вторым стартом для Бондаренко после почти двухлетнего перерыва, связанного с травмами. В прошлый раз он занял третье место на соревнованиях в Цюрихе.

Украинские Национальные Новости

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